Где смотреть финал Кубка России по ММА — во сколько время начала прямой трансляции 7 октября на Okko

В эту пятницу, 7 октября 2022 в Москве на площадке УСК «Аквариум Крокус» пройдет финал Кубка России по ММА 2022. В турнире принимают участие победители турниров федеральных округов по ММА, а также чемпионы России, Европы и мира. Девушки впервые примут участие в Кубке России.

Где и во сколько смотреть финалы Кубка России по ММА