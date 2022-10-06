Где смотреть финал Кубка России по ММА — во сколько время начала прямой трансляции 7 октября на Okko

Теги MMA Бокс/MMA/UFC

В эту пятницу, 7 октября 2022 в Москве на площадке УСК «Аквариум Крокус» пройдет финал Кубка России по ММА 2022. В турнире принимают участие победители турниров федеральных округов по ММА, а также чемпионы России, Европы и мира. Девушки впервые примут участие в Кубке России.

Где и во сколько смотреть финалы Кубка России по ММА

  • Начало турнира запланировано на 15:00 по мск
  • Финалы эксклюзивно покажет Okko

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