Фергюсон – о переходе в 77 кг: «У меня 14-2 в этой весовой категории и в основном все победы нокаутом» 

Бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон прокомментировал решение вернуться в полусредний дивизион.

В последние годы «Эль-Кукуй» дрался в 70 килограммах, однако он потерпел несколько болезненных поражений подряд.

«Я помню, как после последнего боя подошел к машине скорой помощи и подумал: «О, черт, я снова проиграл».

Я вернулся в зал и последнее два месяца поднимал тяжести. Я уже тогда в своем подсознании знал, что буду делать дальше. Мне нравится, что я возвращаюсь в полусредней вес.

У меня 14-2 в этой весовой категории и в основном все победы нокаутом. Так что я уверен, что здесь буду чувствовать себя намного лучше. Я здесь, чтобы побеждать», – сказал Фергюсон.

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