Кормье – о переходе Фергюсона в 77 кг: «После двух финишей и избиений, переход в полусредний вес не кажется верным шагом»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о грядущем поединке в полусреднем весе между Тони Фергюсоном и Ли Цзиньляна.

Кормье сомневается в успешности перехода «Эль-Кукуя» на одну категорию выше, но при этом считает, что ветеран UFC способен приятно удивить публику.

«Для меня проблема кроется в следующем: когда тебя дважды финишировали и два раза избивали в одну калитку в легкой весовой, то переход на категорию выше не кажется таким уж верным шагом.

Но если и есть кто-то, кто способен отпустить прошлое и все, что случилось до этого, а затем выйти и сделать заявление, так это Тони Фергюсон. Однако Ли Цзиньлян не пальцем деланный!» – сказал Кормье.

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