Прогноз на бой Штырков — Мохнаткин в Бойцовском клубе РЕН ТВ: коэффициенты на бой, кто победит 27 мая

27 мая в Омске пройдет очередной боксерский вечер, который организовывает «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном событии известные бойцы ММА Иван Штырков и Михаил Мохнаткин проведут поединок по правилам бокса.

Коэффициенты Штырков – Мохнаткин

Вряд ли поединок настолько равный. Конечно, оба достойные бойцы, однако, если посмотреть на последние несколько лет выступлений, то смело можно заявить, что они дрались «на разных уровнях». А Мохнаткин так вообще — последний бой провел полгода назад, причем против неизвестного бразильца с рекордом до боя 9–6 (решением). Уровень оппозиции Ивана немного снизился, но соответственно и его победы стали увереннее: два последние боя — два нокаута в первом раунде.

Прогноз на бой Штырков — Мохнаткин: победа Штыркова