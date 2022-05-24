Жена Перейры объяснила переписку с Масвидалем: «Я никогда не делала ничего неуважительного по отношению к своему браку и мужу»

Джина Амир Атильер, жена бойца UFC Мичела Перейры, объяснила свою переписку с .

«Общество всегда ищет чего-то пикантного, и к сожалению, драма хорошо продается. Разговоры о фейке – это ложь. Я никогда не делала ничего предосудительного и неуважительного по отношению к своему браку и мужу.

Как вы видите, эта учетная запись является бизнес-аккаунтом, к которому есть доступ больше чем у одного человека. Я даже не говорю о том, что это было несколько лет назад, когда я еще не познакомилась с Мичелом.

Мичел и я будем признательны за уважительное отношение, поскольку мы создаем семью. В этом мире итак полно ненависти, которую не стоит множить. Мир и любовь всем вам», – написала девушка в социальных сетях.

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