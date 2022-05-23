Масвидаль ответил на обвинения Перейры: жена Мичела написала ему первой

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль ответил на выпад Мичела Перейры.
Бразилец заявил о желании подраться с Масвидалем, обвинив того в заигрывании с его женой.
«Насколько сошел с ума мир и как глубоко пало общество, раз этот идиот Перейра использовал свою жену, чтобы попытаться хотя бы раз получить достойную зарплату и создать фальшивую историю ради боя со мной?
Ведь очевидно, что она написала первой. Желаю вам всего наилучшего», – ответил Масвидаль, прикрепив скриншот, на котором видно, что первой диалог начала жена Перейры.
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