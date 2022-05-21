Выставочный бой Мейвезера снова перенесли, чтобы полностью соблюсти период траура по президенту ОАЭ

Выставочный бой с участием бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях и его соотечественника Дона Мура снова перенесен.

Изначально поединок должен был состояться 14 мая в Дубае, но был перенесен из-за смерти президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заида.

Накануне Мейвезер сообщил, что поединок пройдет 21 мая, но организаторы решили перенести его на октябрь, чтобы полностью соблюсти период траура по скончавшемуся лидеру.

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