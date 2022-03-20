Леон Эдвардс – о бое с Хорхе Масвидалем: «Сейчас моя карьера идет вверх, а его – вниз»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Претендент на звание чемпиона UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что в настоящий момент не заинтересован в поединке против Хорхе Масвидаля.

При этом британец отметил, что при определенных условиях бой с американцем может состояться.

«Я думаю, что наша карьера с Масвидалем движется в разных направлениях. Моя двигается наверх, а его – вниз.

На данном этапе очень трудно представить, что мы встретимся в октагоне. Я мог бы после того, как выиграю пояс сказать: «Черт возьми, давай драться». Никогда не знаешь, что произойдет», – сказал Эдвардс.

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