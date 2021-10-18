Официально: Джейк Пол 18 декабря в Тампе подерется с братом Тайсона Фьюри

Официально подтвержден поединок между блогером Джейком Полом и Томми Фьюри.
Бой возглавит боксерское шоу, которое состоится 18 декабря в Тампе (штат Флорида, США) на арене Amelie Arena.
Поединок пройдет в промежуточном весе в 87 кг, формула боя – 8 раундов, который будет показан телеканалом Showtime в режиме платной трансляции.
Томми Фьюри – младший брат чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри.
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Отец Фьюри: «Если Томми проиграет Джейку Полу, его изобьют три остальных брата и заставят закончить карьеру»