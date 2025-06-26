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Чемпионка мира Диана Миронова о русском бильярде: «Техника О’Салливана подойдет под любой вид. Дала бы ему месяца два на перестройку»

Диана Миронова считает, что Ронни О’Салливан мог бы освоить русский бильярд.

– В чем феномен семикратного чемпиона мира по снукеру Ронни О’Салливана?

– Ронни уникален тем, что его техника подойдет под любой вид бильярда. Если всех остальных снукеристов взять, они технически полностью заточены только под снукер. То есть они будут не очень сильно играть в русский бильярд или даже в пул. Ронни отличается – у него более плавные движения и удары. Такая техника подходит и под русский бильярд, и под китайскую восьмерку, и под пул.

– Сколько ему нужно тренироваться, чтобы играть в русский бильярд на уровне Дианы Мироновой?

– Я бы, наверное, дала месяца два на перестройку. Для него будет самое непривычное, что при игре в свободную пирамиду ему надо не под шар выходить, а ставить шары к лузе. Для него это будет нелогично, ему надо будет траектории поменять. Но попадать он будет очень хорошо. Можно подучиться играть свояки. Хотя, если у него будут очень хорошие выходы на чужих, может, он может обойтись и без свояков.

– Вы играли в снукер?

– Да, меня приглашали на один турнир, был проект очень интересный. Я, правда, не потренировалась в снукер ни одного дня. Но, кстати, очень неплохо сыграла.

– С Ронни хотели бы сыграть в русский бильярд или в снукер?

– Сначала в снукер, потом в русский. Но на пул не будем переходить. Мне очень нравится снукер. Когда играют профессионалы, смотреть очень интересно.

– Там же очень долгие матчи, а финалы чемпионатов мира проходят в два дня, не надоедает?

– У них очень длинная дистанция. На самом деле интересно было бы и в русский бильярд сыграть, чтобы финал чемпионата мира прошел до 18-20 побед в партиях. И пусть это было бы два дня. В хорошей обстановке я бы сама с удовольствием посмотрела такой финал и приняла бы в нем участие. Интересно смотреть игру на длинной дистанции, – сказала пятнадцатикратная чемпионка мира по русскому бильярду.

Вы не смотрите снукер, но знаете Ронни О’Салливана. Он прошел через наркотики, порнобизнес и драки в игре

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoРонни О'Салливан
русская пирамида
Диана Миронова
снукер
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