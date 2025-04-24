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Чемпионат мира по снукеру. 1/16 финала. О’Салливан обыграл Картера, Трамп победил Чжоу Юэлуна, Бресель против Дэя, другие партии

На чемпионате мира по снукеру проходят партии 1/16 финала.

Действующий победитель турнира англичанин Кайрен Уилсон уступил китайцу Лэй Пэйфаню.

Чемпионат мира по снукеру-2025

Шеффилд, Англия

1/16 финала

19 апреля, суббота

Кайрен Уилсон (Англия) – Лэй Пэйфань (Китай) – 9:10

20 апреля, воскресенье

Сяо Годун (Китай) – Мэтью Селт (Англия) – 10:4

Марк Уильямс (Уэльс) – У Ицзэ (Китай) – 10:8

Барри Хоукинс (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 9:10

Нил Робертсон (Австралия) – Крис Уэйклин (Англия) – 8:10

21 апреля, понедельник

Джек Джонс (Уэльс) – Чжао Синьтун (Китай) – 4:10

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 10:6

Джон Хиггинс (Шотландия) – Джо О’Коннор (Англия) – 10:7

22 апреля, вторник

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Зак Шуэти (Англия) – 10:7

Си Цзяхуэй (Китай) – Дэвид Гилберт (Англия) – 10:6

23 апреля, среда

Чжан Аньда (Китай) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 7:10

Шон Мерфи (Англия) – Дэниел Уэллс (Уэльс) – 10:4

Ронни О’Салливан (Англия) – Али Картер (Англия) – 10:4

Джадд Трамп (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 10:4

Люка Бресель (Бельгия) – Райан Дэй (Уэльс) – 4:5 (после первой сессии)

Марк Селби (Англия) – Бен Уоллэстон (Англия) – 5:4 (после первой сессии)

24 апреля, четверг

Люка Бресель (Бельгия) – Райан Дэй (Уэльс) – 15.00

Марк Селби (Англия) – Бен Уоллэстон (Англия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Максимальное количество фреймов – 19.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
снукер
чемпионат мира (снукер)
результаты
logoКайрен Уилсон
Крис Уэйклин
Мэтью Селт
logoНил Робертсон
Сяо Годун
Джек Джонс
logoМарк Уильямс
У Ицзэ
logoБарри Хоукинс
Чжао Синьтун
Хоссейн Вафаей Аюри
logoШон Мерфи
Зак Шуэти
Чжан Аньда
Чжоу Юэлун
logoРонни О'Салливан
Си Цзяхуэй
logoЭллистер Картер
logoДин Цзюньхуэй
Фань Чжэнъи
logoДжон Хиггинс
logoМарк Селби
Люка Бресель
Райан Дэй
Пан Цзюньсюй
logoДжадд Трамп
Джо О’Коннор
Дэниел Уэллс
Бен Уоллэстон
Дэвид Гилберт
logoМарк Аллен
Лэй Пэйфань
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