Чемпионат мира по снукеру. 1/16 финала. О’Салливан обыграл Картера, Трамп победил Чжоу Юэлуна, Бресель против Дэя, другие партии
Действующий победитель турнира англичанин Кайрен Уилсон уступил китайцу Лэй Пэйфаню.
Чемпионат мира по снукеру-2025
Шеффилд, Англия
1/16 финала
19 апреля, суббота
Кайрен Уилсон (Англия) – Лэй Пэйфань (Китай) – 9:10
20 апреля, воскресенье
Сяо Годун (Китай) – Мэтью Селт (Англия) – 10:4
Марк Уильямс (Уэльс) – У Ицзэ (Китай) – 10:8
Барри Хоукинс (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 9:10
Нил Робертсон (Австралия) – Крис Уэйклин (Англия) – 8:10
21 апреля, понедельник
Джек Джонс (Уэльс) – Чжао Синьтун (Китай) – 4:10
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 10:6
Джон Хиггинс (Шотландия) – Джо О’Коннор (Англия) – 10:7
22 апреля, вторник
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Зак Шуэти (Англия) – 10:7
Си Цзяхуэй (Китай) – Дэвид Гилберт (Англия) – 10:6
23 апреля, среда
Чжан Аньда (Китай) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 7:10
Шон Мерфи (Англия) – Дэниел Уэллс (Уэльс) – 10:4
Ронни О’Салливан (Англия) – Али Картер (Англия) – 10:4
Джадд Трамп (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 10:4
Люка Бресель (Бельгия) – Райан Дэй (Уэльс) – 4:5 (после первой сессии)
Марк Селби (Англия) – Бен Уоллэстон (Англия) – 5:4 (после первой сессии)
24 апреля, четверг
Люка Бресель (Бельгия) – Райан Дэй (Уэльс) – 15.00
Марк Селби (Англия) – Бен Уоллэстон (Англия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Максимальное количество фреймов – 19.
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