Чемпион мира по снукеру Бресель: «Думаю однажды поучаствовать в Ironman. Придется привести себя в форму, но для меня это большая цель»

Чемпион мира по снукеру Люка Бресель хочет выступить на Ironman по триатлону.

29-летний бельгиец Бресель – победитель ЧМ-2023 по снукеру. Сейчас он проводит беговые и велотренировки.

«Действительно думаю о том, чтобы однажды поучаствовать в Ironman. Придется стать намного лучше и привести себя в форму, но для меня это большая цель.

Стараюсь прийти к оптимальному состоянию, насколько это возможно. Чувствую, оно уже улучшается, потому что я сбрасываю вес и намерен скинуть еще немного», – рассказал снукерист.