Чемпион мира по снукеру Бресель: «Думаю однажды поучаствовать в Ironman. Придется привести себя в форму, но для меня это большая цель»
Чемпион мира по снукеру Люка Бресель хочет выступить на Ironman по триатлону.
29-летний бельгиец Бресель – победитель ЧМ-2023 по снукеру. Сейчас он проводит беговые и велотренировки.
«Действительно думаю о том, чтобы однажды поучаствовать в Ironman. Придется стать намного лучше и привести себя в форму, но для меня это большая цель.
Стараюсь прийти к оптимальному состоянию, насколько это возможно. Чувствую, оно уже улучшается, потому что я сбрасываю вес и намерен скинуть еще немного», – рассказал снукерист.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: SportsBoom
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