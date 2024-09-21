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Снукер. English Open. 1/2 финала. Уэйклин сыграет с Робертсоном, Чадха против У Йизе

21 сентября пройдет полуфинал турнира English Open по снукеру.

Снукер

English Open

Брентвуд, Англия

1/2 финала

У Йизе (Китай) – Ишприт Сингх Чадха (Индия) – 15.00

Крис Уэйклин (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 11.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
снукер
logoНил Робертсон
English Open
Крис Уэйклин
У Йизе
Ишприт Сингх Чадха
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