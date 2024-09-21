Снукер. English Open. 1/2 финала. Уэйклин сыграет с Робертсоном, Чадха против У Йизе
21 сентября пройдет полуфинал турнира English Open по снукеру.
Снукер
Брентвуд, Англия
1/2 финала
У Йизе (Китай) – Ишприт Сингх Чадха (Индия) – 15.00
Крис Уэйклин (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости