Снукер. English Open. 1/4 финала. Трамп сыграет с У Йизе, Робертсон против Хоукинса, другие матчи
20 сентября пройдут матчи 1/4 финала турнира English Open по снукеру.
Снукер
English Open
Брентвуд, Англия
1/4 финала
Джадд Трамп (Англия) – У Йизе (Китай) – 14.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Крис Уэйклин (Англия) – 16.00
Нил Робертсон (Австралия) – Барри Хоукинс (Англия) – 21.00
Марк Селби (Англия) – Ишприт Сингх Чадха (Индия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 9.
Опубликовано: Полина Лоцик
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