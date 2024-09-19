Снукер. English Open. 1/8 финала. Аллен сыграет с Хиггинсом, Хоукинс против Уилсона, другие партии
19 сентября пройдут матчи 1/8 финала турнира English Open по снукеру.
Снукер
English Open
Брентвуд, Англия
1/8 финала
У Йизе (Китай) – Бен Уоллэстон (Англия) – 15.00
Марк Селби (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 15.00
Ишприт Сингх Чадха (Индия) – Хэ Гоцян (Китай) – 17.00
Джадд Трамп (Англия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 17.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 21.00
Нил Робертсон (Австралия) – Росс Мьюр (Шотландия) – 21.00
Крис Уэйклин (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 22.00
Барри Хоукинс (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 7.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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