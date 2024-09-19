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Снукер. English Open. 1/8 финала. Аллен сыграет с Хиггинсом, Хоукинс против Уилсона, другие партии

19 сентября пройдут матчи 1/8 финала турнира English Open по снукеру.

Снукер

English Open

Брентвуд, Англия

1/8 финала

У Йизе (Китай) – Бен Уоллэстон (Англия) – 15.00

Марк Селби (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 15.00

Ишприт Сингх Чадха (Индия) – Хэ Гоцян (Китай) – 17.00

Джадд Трамп (Англия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 17.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 21.00

Нил Робертсон (Австралия) – Росс Мьюр (Шотландия) – 21.00

Крис Уэйклин (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 22.00

Барри Хоукинс (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 7. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoДжон Хиггинс
logoМарк Аллен
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