Уилсон о победе на ЧМ по снукеру: «Мои дети называли Криштиану Роналду своим кумиром. Надеюсь, теперь я его обошел!»
Англичанин Кайрен Уилсон оценил свою победу на чемпионате мира по снукеру.
В финале турнира в Шеффилде Уилсон обыграл валлийца Джека Джонса (18:14).
«Я стараюсь вдохновлять молодое поколение и, надеюсь, вдохновляю своих детей.
На этой неделе моим детям задавали вопрос об их спортивном кумире, и они назвали [Криштиану] Роналду. Надеюсь, теперь я его обошел!»» – цитирует Уилсона BBC.
В 2020 году Уилсон уже играл в финале чемпионата мира, но тогда уступил Ронни О’Салливану (8:18).
«Это похоже на историю Рокки Бальбоа. Пришлось [после поражения] вернуться в потрепанный спортзал и вновь найти себя.
Я выложился на полную. В финале ЧМ ковидного сезона я был лишен такой возможности. Никогда не забуду этот момент», – приводит слова Уилсона The Guardian.