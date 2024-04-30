Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Бинэмом, Трамп против Джонса и другие партии
30 апреля пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по снукеру в Шеффилде.
Снукер
Чемпионат мира
Шеффилд, Англия
1/4 финала
30 апреля
Дэвид Гилберт (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 12.00
Джадд Трамп (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00
Стюарт Бинэм (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 16.30
Кайрен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25.