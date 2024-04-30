Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Бинэмом, Трамп против Джонса и другие партии

30 апреля пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по снукеру в Шеффилде.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд, Англия

1/4 финала

30 апреля

Дэвид Гилберт (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 12.00

Джадд Трамп (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00

Стюарт Бинэм (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 16.30

Кайрен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25.