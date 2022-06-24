Ронни О’Салливан: «Я победил на чемпионате мира не потому, что хотел выиграть. Мне просто было жаль телевизионщиков»

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан рассказал об отношении к собственным победам.

В мае О’Салливан выиграл мировое первенство в Шеффилде, повторив рекорд турнира по количеству титулов.

«Я давно уяснил, что если сталкиваешься где-либо со столь серьезным давлением, то не слишком наслаждаешься – может быть, лучше проиграть и дать кому-нибудь занять мое место.

И я почувствовал это во время последнего чемпионате мира. Не получал особого удовольствия. Но за мной следовала съемочная группа, поэтому я решил, что очень постараюсь, раз уж они проявляют такое внимание.

Вот почему я победил. Это произошло не потому, что я хотел выиграть. Мне просто было жаль телевизионщиков.

На самом деле я даже не люблю говорить о снукере. Мне нравится играть, но я и правда не хочу слишком втягиваться. Понятно, что победа на чемпионате мира переворачивает все с ног на голову и каждый говорит: «Ай, ты чемпион мира, ты номер один». А я такой: «О, нет. Не хочу, чтобы во мне узнавали этого человека».

Знаете, я просто хочу наслаждаться жизнью, но ты находишься в центре внимания, и все вокруг слишком взбудоражены. А я больше не хотел бы такого», – рассказал О’Салливан.