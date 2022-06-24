Ронни О’Салливан: «Я победил на чемпионате мира не потому, что хотел выиграть. Мне просто было жаль телевизионщиков»

Теги чемпионат мира (снукер) Ронни О'Салливан снукер Бильярд

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан рассказал об отношении к собственным победам.

В мае О’Салливан выиграл мировое первенство в Шеффилде, повторив рекорд турнира по количеству титулов.

«Я давно уяснил, что если сталкиваешься где-либо со столь серьезным давлением, то не слишком наслаждаешься – может быть, лучше проиграть и дать кому-нибудь занять мое место.

И я почувствовал это во время последнего чемпионате мира. Не получал особого удовольствия. Но за мной следовала съемочная группа, поэтому я решил, что очень постараюсь, раз уж они проявляют такое внимание.

Вот почему я победил. Это произошло не потому, что я хотел выиграть. Мне просто было жаль телевизионщиков.

На самом деле я даже не люблю говорить о снукере. Мне нравится играть, но я и правда не хочу слишком втягиваться. Понятно, что победа на чемпионате мира переворачивает все с ног на голову и каждый говорит: «Ай, ты чемпион мира, ты номер один». А я такой: «О, нет. Не хочу, чтобы во мне узнавали этого человека».

Знаете, я просто хочу наслаждаться жизнью, но ты находишься в центре внимания, и все вокруг слишком взбудоражены. А я больше не хотел бы такого», – рассказал О’Салливан.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные