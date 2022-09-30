Снукер. British Open. 1/4 финала. Селби сыграет с Алленом, Саенгхам встретится с Джонсом и другие партии

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Сегодня в Милтон-Кинсе пройдут партии 1/4 финала турнира по снукеру British Open. Марк Селби сыграет с Марком Алленом, Ноппон Саенгхам встретится с Джейми Джонсом.

Снукер

British Open

Милтон-Кинс, Великобритания

1/4 финала

Райан Дэй (Уэльс) – Сыцзюнь Юань (Китай) – 12.00

Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Джейми Джонс (Уэльс) – 12.00

Марк Селби (Англия) – Марк Аллен (Англия) – 12.00

Робби Уильямс (Англия) – Лю Хаотянь (Китай) – 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 9.

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