Снукер. Welsh Open. 1/16 финала. Трамп обыграл Си Цзяхуэя, О’Салливан против Дина Джунху и другие партии

Сегодня в Ньюпорте пройдут очередные партии 1/16 финала снукерного турнира Welsh Open.
Снукер
Welsh Open
Ньюпорт, Уэльс
1/16 финала
2 марта
Нил Робертсон (Австралия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 4:1
Мэтью Стивенс (Уэльс) – Митчелл Манн (Англия) – 4:0
Скотт Дональдсон (Шотландия) – Курт Мафлин (Норвегия) – 4:1
Джимми Робертсон (Англия) – Фергал О’Брайен (Ирландия) – 4:2
Эллистер Картер (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 4:2
Джадд Трамп (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 4:2
Чжан Анда (Китай) – Сыцзюнь Юань (Китай) – 4:2
Джо Перри (Англия) – Марк Аллен (Англия) – 4:3
3 марта
Хоссейн Вафаей (Иран) – Джек Джонс (Уэльс) – 16.00
Райан Дэй (Уэльс) – Шон Мерфи (Англия) – 16.00
Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 16.00
Янь Бинтао (Китай) – Рики Уолден (Англия) – 16.00
Барри Хоукинс (Англия) – Бен Уоллэстон (Англия) – 17.00
Мэтью Селт (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 17.00
Джек Лисовски (Англия) – Эллиот Слессор (Англия) – 17.00
Майкл Уайт (Уэльс) – Лиам Хайфилд (Англия) – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7.