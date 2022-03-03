Снукер. Welsh Open. 1/16 финала. Трамп обыграл Си Цзяхуэя, О’Салливан против Дина Джунху и другие партии

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Сегодня в Ньюпорте пройдут очередные партии 1/16 финала снукерного турнира Welsh Open.

Снукер

Welsh Open

Ньюпорт, Уэльс

1/16 финала

2 марта

Нил Робертсон (Австралия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 4:1

Мэтью Стивенс (Уэльс) – Митчелл Манн (Англия) – 4:0

Скотт Дональдсон (Шотландия) – Курт Мафлин (Норвегия) – 4:1

Джимми Робертсон (Англия) – Фергал О’Брайен (Ирландия) – 4:2

Эллистер Картер (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 4:2

Джадд Трамп (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 4:2

Чжан Анда (Китай) – Сыцзюнь Юань (Китай) – 4:2

Джо Перри (Англия) – Марк Аллен (Англия) – 4:3

3 марта

Хоссейн Вафаей (Иран) – Джек Джонс (Уэльс) – 16.00

Райан Дэй (Уэльс) – Шон Мерфи (Англия) – 16.00

Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 16.00

Янь Бинтао (Китай) – Рики Уолден (Англия) – 16.00

Барри Хоукинс (Англия) – Бен Уоллэстон (Англия) – 17.00

Мэтью Селт (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 17.00

Джек Лисовски (Англия) – Эллиот Слессор (Англия) – 17.00

Майкл Уайт (Уэльс) – Лиам Хайфилд (Англия) – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7.

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