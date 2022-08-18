«Надоело, что в соцсетях меня стыдят за лишний вес. На чемпионате мира я не влез в костюм». Шон Мерфи сделал резекцию желудка

Чемпион мира по снукеру сообщил, что перенес операцию по резекции желудка.

«Лечь под нож было трудным решением, но я смирился с тем, что не могу сам разобраться со своим весом. В мае мне сделали операцию, и на данный момент я похудел примерно на 25 кг.

Последний год был очень сложным, если не самым сложным в моей жизни. Мы развелись с женой, было очень тяжело, потому что у нас двое детей. Я стал очень много есть. Это зависимость, как и алкоголизм, но об этом мало говорят.

Я решил, что нужно с этим что-то делать. Мне надоело, что в соцсетях меня стыдят за лишний вес. На чемпионате мира этого года я не влез в свой костюм.

Я еще не завершил процесс похудения, но двигаюсь в правильном направлении. В 40 лет для меня начинается новый этап, я хочу получать удовольствие от снукера и хорошо себя чувствовать.

Мне удалили 80% желудка, так что теперь я могу есть очень мало. Для меня практически невозможно когда-либо снова набрать вес», – рассказал Мерфи.