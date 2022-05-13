Ронни О’Салливан: «Мне 46 лет. Способность по-прежнему побеждать говорит о том, что у меня есть еще лет пять на приличном уровне»

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан рассказал о планах на предстоящий сезон.

«Это действительно хорошо, что люди вновь увлечены снукером. Возможно, это поворотный момент, и наш спорт на подъеме.

Длительное выступление на чемпионате мира – это большой стресс, и я только начал восстанавливаться (свой седьмой мировой титул О’Салливан завоевал в мае – Sports.ru). Это тяжелая работа, но она того стоила.

Мне 46 лет, уже почти 47. Способность по-прежнему побеждать говорит о том, что у меня есть еще лет пять на приличном уровне.

Сейчас у меня планируется участие в некоторых мероприятиях, а также небольшой отпуск с семьей. Думать о тренировках я буду в сентябре-октябре. Собираюсь играть практически во всех турнирах.

Не так важно, буду ли я побеждать или проигрывать. С учетом, что я еще держу хватку, мне потребуется лишь неделя тренировок, чтобы вернуться к боевым кондициям. Я еще не изучил календарь, но когда сделаю это, то буду принимать решения», – сказал О’Салливан.

Ронни О’Салливан повторил рекорд Стивена Хендри по количеству титулов на ЧМ по снукеру. Он победил в седьмой раз