Джадд Трамп о выходе в финал чемпионата мира по снукеру: «Я молился, чтобы Уильямс начал делать ошибки, и мне очень повезло в последнем фрейме»

Английский снукерист Джадд Трамп оценил свою победу над валлийцем Марком Уильямсом в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Шеффилде.

Сегодня Трамп выиграл со счетом 17:16 и вышел в финал турнира.

«Эта игра была наполнена эмоциями. Я знал, что в какой-то момент он даст отпор (Уильямс уступал со счетом 7:1, но в итоге проиграл с разницей лишь в один фрейм – Sports.ru). Он играл невероятно, а я просто отсиживался.

Мне действительно нравилось наблюдать за его игрой, она была потрясающей. Я молился, чтобы он начал делать ошибки, и мне очень повезло в последнем фрейме», – сказал Трамп.

Во второй паре полуфиналистов англичанин Ронни О’Салливан играет с шотландцем Джоном Хиггинсом.

Снукер. Чемпионат мира. 1/2 финала. Уильямс уступил Трампу, О’Салливан обыгрывает Хиггинса