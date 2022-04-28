«Если бы мы продолжали игру, то счет легко стал бы и 17:1». Марк Уильямс извинился за свою игру в полуфинале чемпионата мира по снукеру

Трехкратный чемпион мира по снукеру, валлиец Марк Уильямс раскритиковал свою игру в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Шеффилде.

Сегодня по итогам первой сессии полуфинала англичанин Джадд Трамп обыгрывает Уильямса со счетом 7:1.

«Извините за такое выступление, боюсь, что условия для меня слишком суровые. И если бы мы продолжали игру, то счет легко стал бы и 17:1», – написал Уильямс в соцсетях.

Во второй паре полуфиналистов играют шотландец Джон Хиггинс и англичанин Ронни О’Салливан.

Снукер. Чемпионат мира. 1/2 финала. Уильямс уступает Трампу, Хиггинс против О’Салливана