Голубь влетел в игровой зал во время матча 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

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Один из матчей чемпионата мира по снукеру в Шеффилде был ненадолго приостановлен после того, как в игровой зал влетел голубь.

Курьез произошел во время партии 1/8 финала между англичанином Марком Селби и китайцем Янем Бинтао. Птица приземлилась на снукерный стол и ходила по нему в течение нескольких секунд, после чего улетела.

Первая часть матча между Селби и Бинтао завершилась с равным счетом (4:4).

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