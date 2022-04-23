Голубь влетел в игровой зал во время матча 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

Один из матчей чемпионата мира по снукеру в Шеффилде был ненадолго приостановлен после того, как в игровой зал влетел голубь.

Курьез произошел во время партии 1/8 финала между англичанином Марком Селби и китайцем Янем Бинтао. Птица приземлилась на снукерный стол и ходила по нему в течение нескольких секунд, после чего улетела.

Первая часть матча между Селби и Бинтао завершилась с равным счетом (4:4).

Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Синьтун сыграет с Магуайром, Аллен против О’Салливана, другие партии