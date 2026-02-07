4

Расписание биатлона на Олимпиаде-2026

На Олимпиаде-2026 с 8 по 21 февраля пройдут соревнования по биатлону.

С 8 по 21 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии пройдут соревнования по биатлону. Спортс’’ представляет расписание турнира.

Олимпиада-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Биатлон

8-21 февраля

8 февраля

16.05 – cмешанная эстафета

10 февраля

15.30 – индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля

16.15 – индивидуальная гонка, женщины

13 февраля

16.00 – спринт, мужчины

14 февраля

16.45 – спринт, женщины

15 февраля

13.15 – гонка преследования, мужчины

16.45 – гонка преследования, женщины

17 февраля

16.30 – эстафета, мужчины

18 февраля

16.45 – эстафета, женщины

20 февраля

16.15 – масс-старт, мужчины

21 февраля

16.15 – масс-старт, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko. 

Россия на Олимпиаде-2026: так мало наших не было никогда

Олимпиаду-2026 покажет Okko! Медиареволюция в России

Индивидуалка раньше спринта, давненько такого не было
Ответ Фанат Сан-Марино
Индивидуалка раньше спринта, давненько такого не было
прошлая олимпиада также начиналась: индивидуалка-спринт-пасьют
Ответ Balysh
прошлая олимпиада также начиналась: индивидуалка-спринт-пасьют
Да, точно
Что-то я подзабыл
