Расписание биатлона на Олимпиаде-2026

С 8 по 21 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии пройдут соревнования по биатлону. Спортс'' представляет расписание турнира. Олимпиада-2026 Милан и Кортина-д'Ампеццо, Италия Биатлон 8-21 февраля 8 февраля 16.05 – cмешанная эстафета 10 февраля 15.30 – индивидуальная гонка, мужчины 11 февраля 16.15 – индивидуальная гонка, женщины 13 февраля 16.00 – спринт, мужчины 14 февраля 16.45 – спринт, женщины 15 февраля 13.15 – гонка преследования, мужчины 16.45 – гонка преследования, женщины 17 февраля 16.30 – эстафета, мужчины 18 февраля 16.45 – эстафета, женщины 20 февраля 16.15 – масс-старт, мужчины 21 февраля 16.15 – масс-старт, женщины ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.