Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
На Олимпиаде-2026 с 8 по 21 февраля пройдут соревнования по биатлону.
С 8 по 21 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии пройдут соревнования по биатлону. Спортс’’ представляет расписание турнира.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Биатлон
8-21 февраля
8 февраля
16.05 – cмешанная эстафета
10 февраля
15.30 – индивидуальная гонка, мужчины
11 февраля
16.15 – индивидуальная гонка, женщины
13 февраля
16.00 – спринт, мужчины
14 февраля
16.45 – спринт, женщины
15 февраля
13.15 – гонка преследования, мужчины
16.45 – гонка преследования, женщины
17 февраля
16.30 – эстафета, мужчины
18 февраля
16.45 – эстафета, женщины
20 февраля
16.15 – масс-старт, мужчины
21 февраля
16.15 – масс-старт, женщины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
