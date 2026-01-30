Чемпионат Европы по биатлону. Леве победил в мужском спринте, Фрей – 2-й, Патюрель – 3-й, Гигонна выиграла золото у женщин, Энафф – 2-я, Шово – 3-я
Французские биатлонисты Дамьен Леве и Жилонн Гигонна победили в спринтах на чемпионате Европы в Шушене.
Чемпионат Европы по биатлону-2026
Шушен, Норвегия
Спринт
Мужчины
1. Дамьен Леве (Франция) – 23.23,9 (0)
2. Исак Фрей (Норвегия) – 17,2 (0)
3. Гаэтан Патюрель (Франция) – 18,4 (0)
4. Артту Хейккинен (Финляндия) – 37,0 (1)
5. Денис Насыко (Украина) – 40,1 (0)
6. Леонхард Пфунд (Германия) – 43,9 (1)
7. Симон Кайзер (Германия) – 50,7 (2)
8. Мартин Невланн (Норвегия) – 53,8 (0)
9. Вацлав Червенка (США) – 56,0 (0)
10-11. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 57,0 (0)
10-11. Сами Мезотич (Австрия) – 57,0 (1)
12. Лео Карлье (Франция) – 1.06,4 (0)
13. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.13,9 (3)...
18. Роман Реес (Германия) – 1.23,9 (1)
19. Артур Исхаков (Словакия) – 1.25,7 (0)...
23. Дидье Бьона (Италия) – 1.30,6 (2)...
27. Йоханнес Кюн (Норвегия) – 1.45,4 (3)...
50. Валентен Лежен (Франция) – 2.21,0 (2)
Женщины
1. Жилонн Гигонна (Франция) – 21.50,1 (0)
2. Селия Энафф (Франция) – 14,1 (0)
3. Софи Шово (Франция) – 16,0 (1)
4. Амандин Менжен (Франция) – 32,9 (0)
5. Мартина Трабукки (Италия) – 37,2 (0)
6. Юлия Кинк (Германия) – 1.00,4 (1)
7. Пола Боте (Франция) – 1.01,5 (1)
8. Леа Ротшопф (Австрия) – 1.02,1 (1)
9. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.04,7 (0)
10. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.08,4 (1)
11. Гуро Иттерхюс (Норвегия) – 1.17,1 (0)
12. Самуэла Комола (Италия) – 1.18,4 (1)
Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене
Во французском женском биатлоне какой-то пик популярности? Все юные француженки заниматься этим спортом кинулись? Конкуренция невероятная, в основу давно не влазят, и даже во втором дивизионе на всех подиума не хватает. Вот это конкуренция!