12

Чемпионат Европы по биатлону. Леве победил в мужском спринте, Фрей – 2-й, Патюрель – 3-й, Гигонна выиграла золото у женщин, Энафф – 2-я, Шово – 3-я

Леве и Гигонна победили в спринтах на чемпионате Европы по биатлону.

Французские биатлонисты Дамьен Леве и Жилонн Гигонна победили в спринтах на чемпионате Европы в Шушене. 

Чемпионат Европы по биатлону-2026

Шушен, Норвегия

Спринт

Мужчины

1. Дамьен Леве (Франция) – 23.23,9 (0)

2. Исак Фрей (Норвегия) – 17,2 (0)

3. Гаэтан Патюрель (Франция) – 18,4 (0)

4. Артту Хейккинен (Финляндия) – 37,0 (1)

5. Денис Насыко (Украина) – 40,1 (0)

6. Леонхард Пфунд (Германия) – 43,9 (1)

7. Симон Кайзер (Германия) – 50,7 (2)

8. Мартин Невланн (Норвегия) – 53,8 (0)

9. Вацлав Червенка (США) – 56,0 (0)

10-11. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 57,0 (0)

10-11. Сами Мезотич (Австрия) – 57,0 (1)

12. Лео Карлье (Франция) – 1.06,4 (0)

13. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.13,9 (3)...

18. Роман Реес (Германия) – 1.23,9 (1)

19. Артур Исхаков (Словакия) – 1.25,7 (0)...

23. Дидье Бьона (Италия) – 1.30,6 (2)...

27. Йоханнес Кюн (Норвегия) – 1.45,4 (3)...

50. Валентен Лежен (Франция) – 2.21,0 (2)

Женщины

1. Жилонн Гигонна (Франция) – 21.50,1 (0)

2. Селия Энафф (Франция) – 14,1 (0)

3. Софи Шово (Франция) – 16,0 (1)

4. Амандин Менжен (Франция) – 32,9 (0)

5. Мартина Трабукки (Италия) – 37,2 (0)

6. Юлия Кинк (Германия) – 1.00,4 (1)

7. Пола Боте (Франция) – 1.01,5 (1)

8. Леа Ротшопф (Австрия) – 1.02,1 (1)

9. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.04,7 (0)

10. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.08,4 (1)

11. Гуро Иттерхюс (Норвегия) – 1.17,1 (0)

12. Самуэла Комола (Италия) – 1.18,4 (1)

Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
а ведь Кюн, Рис и Биона в основе бегали... Вообще не выросли ребята как спорстмены, даже на водокачке во втором десятке.

Во французском женском биатлоне какой-то пик популярности? Все юные француженки заниматься этим спортом кинулись? Конкуренция невероятная, в основу давно не влазят, и даже во втором дивизионе на всех подиума не хватает. Вот это конкуренция!
бедные француженки с десяток претенденток бегать на км, но все не вмещаются, лучше бы переводились бы в другие сборные чем бегать по очереди то на км то на ибу, так стабильности не наберёшься, и для биатлона в целом было бы больше пользы, бега ли бы француженки за какую нибудь австрию, италию, было бы круто, какие бы мы классные эстафеты смотрели бы, итальянкам парочку сильных француженок и был бы смак, а вообще даже если бы за всякие хорватии, бельгии и прочие бегали бы и вытесняли бы всяких статисток было бы лучше, а то бегают всякие ноунеймы бездарные там, только под ногами мешаются
Ответ поколение пепси
бедные француженки с десяток претенденток бегать на км, но все не вмещаются, лучше бы переводились бы в другие сборные чем бегать по очереди то на км то на ибу, так стабильности не наберёшься, и для биатлона в целом было бы больше пользы, бега ли бы француженки за какую нибудь австрию, италию, было бы круто, какие бы мы классные эстафеты смотрели бы, итальянкам парочку сильных француженок и был бы смак, а вообще даже если бы за всякие хорватии, бельгии и прочие бегали бы и вытесняли бы всяких статисток было бы лучше, а то бегают всякие ноунеймы бездарные там, только под ногами мешаются
вряд ли Австрию, Италию. там историческая гордость не позволит)) но поделиться спорстменами с Бельгией, Люксембургом вполне можно было бы. а то один Клод.
Ответ поколение пепси
бедные француженки с десяток претенденток бегать на км, но все не вмещаются, лучше бы переводились бы в другие сборные чем бегать по очереди то на км то на ибу, так стабильности не наберёшься, и для биатлона в целом было бы больше пользы, бега ли бы француженки за какую нибудь австрию, италию, было бы круто, какие бы мы классные эстафеты смотрели бы, итальянкам парочку сильных француженок и был бы смак, а вообще даже если бы за всякие хорватии, бельгии и прочие бегали бы и вытесняли бы всяких статисток было бы лучше, а то бегают всякие ноунеймы бездарные там, только под ногами мешаются
В нашей сборной женской также было лет 10-15 назад.
Это у Мезотича уже сын на КИБУ и ЧЕ бегает?
да уж , у Франции просто какой то бум биатлонный , а норги днище -у мужиков и Фрей едва живой , а у дамочек вообще тоска .
