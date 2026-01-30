  • Спортс
  Обладатель Кубка мира Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона
Обладатель Кубка мира Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона

Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона.

Действующий обладатель Кубка мира, немецкая биатлонистка Франциска Пройс завершит карьеру либо после Олимпийских игр-2026, либо по окончании сезона.

Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение об участии в оставшихся этапах Кубка мира спортсменка еще не приняла.

«После этого сезона все закончится. Летом я об этом думала. И учитывая, как развиваются события в последние несколько дней, я готова принять это решение», – сказала Пройс.

Пройс 31 год, она действующий обладатель Большого хрустального глобуса, двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?12898 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: DPA
logoсборная Германии жен
logoФранциска Пройс
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо милая Франциска!Было приятно наблюдать за твоей карьерой
Надеюсь, на ОИ сможет что-то взять. Надежда не очень сильная, но шанс есть.
Грустно 😢
Значит, надо красиво закончить и еще один раз выиграть медаль в ГС
Вот уж воистину, никаких "ну будут ещё шансы". Их, к сожалению, часто потом не бывает.
Франци шансами распорядилась. И что еще ценно, хотя вот эти непрекращающикся болезни не дали ей развернуться, мы ее талант, и какой еще она может быть, по краешку, но все же увидели.
Может ещё добавит личную медаль к своим титулам. Как побеждать она теперь знает.
Федька в печали..😯
Ожидаемо. С учётом текущей формы личная медаль на ОИ будет приятным нежданчиком.
Логично. До следующей олимпиады добегать невозможно. ЧМ и КМ выиграла. Здоровье аховое. Особого смысла в еще 1 сезоне уже нет.
считай, в 32 года уходит - нормальный возраст для завершения карьеры
Либо не завершит.
видать спонсоры уже подключились, уже либо либо появилось
