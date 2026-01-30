Обладатель Кубка мира Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона
Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона.
Действующий обладатель Кубка мира, немецкая биатлонистка Франциска Пройс завершит карьеру либо после Олимпийских игр-2026, либо по окончании сезона.
Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение об участии в оставшихся этапах Кубка мира спортсменка еще не приняла.
«После этого сезона все закончится. Летом я об этом думала. И учитывая, как развиваются события в последние несколько дней, я готова принять это решение», – сказала Пройс.
Пройс 31 год, она действующий обладатель Большого хрустального глобуса, двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: DPA
Значит, надо красиво закончить и еще один раз выиграть медаль в ГС
Франци шансами распорядилась. И что еще ценно, хотя вот эти непрекращающикся болезни не дали ей развернуться, мы ее талант, и какой еще она может быть, по краешку, но все же увидели.
Может ещё добавит личную медаль к своим титулам. Как побеждать она теперь знает.