Обладатель Кубка мира Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона

Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона.

Действующий обладатель Кубка мира, немецкая биатлонистка Франциска Пройс завершит карьеру либо после Олимпийских игр-2026, либо по окончании сезона.

Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение об участии в оставшихся этапах Кубка мира спортсменка еще не приняла.

«После этого сезона все закончится. Летом я об этом думала. И учитывая, как развиваются события в последние несколько дней, я готова принять это решение», – сказала Пройс.

Пройс 31 год, она действующий обладатель Большого хрустального глобуса, двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр.