25

Губерниев о санкциях ЕС: «Без работы никто не останется»

Губерниев о санкциях ЕС: без работы никто не останется.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не останется без работы из-за санкций ЕС. 

— Новость о санкциях ЕС в отношении вас вызвала большой ажиотаж. Удивлены этому?

— Я вообще ничему не удивляюсь. Видите, сейчас ЕС, министр иностранных дел в перерывах между Гренландией, Трампом и стражами исламской революции еще и на меня обратили внимание.

— Когда были санкции в отношении вас со стороны Канады, вы планировали судиться. Тут есть такие планы?

— У меня очень много планов. Но все карты раскрывать я не буду.

— На вас санкции ЕС как-то повлияют?

— С учетом того, что наши спортсмены давно нигде не выступают, и «Матч ТВ» не купил Олимпиаду, да и соревнования проходят в России… Если соревнования будут проходить где-то в Европе, и «Матч ТВ» это показывает, можно всегда прокомментировать в Москве. Без работы никто не останется.

Загадывать смысла никакого нет. Сейчас мы готовимся, никакие режимы, планы не поменяли к февральским стартам, которые для меня состоятся в Сочи, — сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев – под санкциями ЕС. А что это для него значит?

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?12898 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoДмитрий Губерниев
Политика
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Редчайший случай, когда санкции запада во благо россиян!!!
Ответ Риф Валиев
Редчайший случай, когда санкции запада во благо россиян!!!
в чём тут благо для россиян? россиянам от этого ни жарко и не холодно. Вместо реальных дел занимаются ерундой.
Шут с бубенчиками на колпаке, больше и сказать нечего.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Шут с бубенчиками на колпаке, больше и сказать нечего.
Ему то что ?
Нажрался пельменей и пошёл орать на мороз или в студию !
Мне больше тетеньку из телевизора с черногорским паспортом жалко !
Ответ OldRedWhite
Ему то что ? Нажрался пельменей и пошёл орать на мороз или в студию ! Мне больше тетеньку из телевизора с черногорским паспортом жалко !
Тётенька из телевизора тоже не пропадёт.
Может это закат его никчёмной карьеры, это было бы очень здорово.
В Европе комментировать есть кому и без губернева. Например лыжи может комментировать свободно Всеволод Соловьёв. У него есть свободный въезд в Европу.
"Толпа из одного человека". ( С. Довлатов)
Есть ещё корпоративы - не паханное поле_)
Сказал, утирая слезы
Жаль что он без работы не останется
Он может свадьбы вести, ну или похороны
Никто , это он про себя, если что , ребята)
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о продлении бана России: «Хоккей и биатлон будут допущены, когда ситуация в мире будет другой. Пока не договорятся большие страны, мы выступать не будем»
22 января, 13:48
Губерниев о бойкоте ЧМ-2026: «Папочка европейских стран в Америке, а не во Франции – скажут «фас», и поедут. Там слишком сильная экономическая зависимость от США»
21 января, 10:27
Губерниев о драке Бобровского: «Сергей был очень сильно взволнован комплиментами и высокой оценкой от Трампа. Пошумел, молодец»
20 января, 09:43
Рекомендуем
Главные новости
Симон Фуркад о сборной Франции на Олимпиаде: «Наша цель – три личные медали и две в эстафетах. Несколько золотых были бы идеальным результатом»
вчера, 20:22
Симон Фуркад: «Мне нравилось выступать с российскими спортсменами. Уровень Кубка мира был выше, когда они участвовали»
вчера, 20:14
Анастасия Кузьмина: «Не скажу, что не могу мечтать об олимпийской медали, потому что в биатлоне никогда не знаешь, что может произойти»
вчера, 17:25
Дмитрий Губерниев: «Я прекрасно понимаю, что я — медийный человек. Чувствую некую социальную ответственность, помимо собственного пиара»
вчера, 13:31
Гендиректор оргкомитета Олимпиады-2026: «Затраты на проведение Игр оказались гораздо больше тех цифр, которые были указаны в бюджете»
вчера, 09:48
Глава МОК Ковентри: «Спорт должен оставаться местом, где каждый соревнуется свободно, не будучи сдерживаемым политикой или разногласиями правительств»
вчера, 09:38
Журналистам разрешили проносить в пресс-центр на Олимпиаде не более 1 литра алкоголя
вчера, 09:09
Итальянская биатлонистка Пасслер исключена из состава сборной на Олимпиаду после положительного допинг-теста, федерация ведет расследование
вчера, 06:28
Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
вчера, 06:04
IBU подтвердил, что итальянка Пасслер отстранена от соревнований после сдачи положительной допинг-пробы
2 февраля, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17
Рекомендуем