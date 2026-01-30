Губерниев о санкциях ЕС: без работы никто не останется.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не останется без работы из-за санкций ЕС.

— Новость о санкциях ЕС в отношении вас вызвала большой ажиотаж. Удивлены этому?

— Я вообще ничему не удивляюсь. Видите, сейчас ЕС, министр иностранных дел в перерывах между Гренландией, Трампом и стражами исламской революции еще и на меня обратили внимание.

— Когда были санкции в отношении вас со стороны Канады, вы планировали судиться. Тут есть такие планы?

— У меня очень много планов. Но все карты раскрывать я не буду.

— На вас санкции ЕС как-то повлияют?

— С учетом того, что наши спортсмены давно нигде не выступают, и «Матч ТВ» не купил Олимпиаду, да и соревнования проходят в России… Если соревнования будут проходить где-то в Европе, и «Матч ТВ» это показывает, можно всегда прокомментировать в Москве. Без работы никто не останется.

Загадывать смысла никакого нет. Сейчас мы готовимся, никакие режимы, планы не поменяли к февральским стартам, которые для меня состоятся в Сочи, — сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев – под санкциями ЕС. А что это для него значит?