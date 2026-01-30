Нойнер о завершении карьеры в 2012-м: «На ЧМ в Рупольдинге я испытала эмоциональный пик и поняла, что в будущем такого уже не будет»

Магдалена Нойнер рассказала, как изменился биатлон после ее ухода из спорта.

12-кратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер поделилась воспоминаниями о завершении карьеры.

Немецкая спортсменка ушла из спорта в 2012-м, когда ей было 25 лет.

– Как вы сегодня поддерживаете свою форму?

– Я больше не бегаю на лыжах регулярно, но физические упражнения все еще присутствуют в жизни. Спорт, повседневный быт и семья позволяют не сидеть сложа руки – а с детьми тебе автоматически не бывает скучно.

– Как изменился биатлон после вашего ухода?

– Общий уровень опять вырос. Результаты в лыжном ходе стали плотнее, а стрельба ускорилась и в ней чаще рискуют. Теперь спортсмены действуют на стрельбище агрессивнее, а это делает спорт зрелищнее – но и чаще приводит к ошибкам.

– Франциска Пройс думает о завершении карьеры [после Олимпиады-2026]. Когда вы поняли, что чемпионат мира-2012 в Рупольдинге станет для вас последним?

– Для меня это было постепенно. Задолго до ухода из спорта я почувствовала, что эта глава подходит к концу. В Рупольдинге я испытала эмоциональный пик и поняла, что в будущем такого уже не будет. Мне хотелось остановиться, пока я еще оставалась собой. С радостью, гордостью и без сожалений, – сказала Нойнер.