18

Нойнер о завершении карьеры в 2012-м: «На ЧМ в Рупольдинге я испытала эмоциональный пик и поняла, что в будущем такого уже не будет»

Магдалена Нойнер рассказала, как изменился биатлон после ее ухода из спорта.

12-кратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер поделилась воспоминаниями о завершении карьеры.

Немецкая спортсменка ушла из спорта в 2012-м, когда ей было 25 лет.

– Как вы сегодня поддерживаете свою форму?

– Я больше не бегаю на лыжах регулярно, но физические упражнения все еще присутствуют в жизни. Спорт, повседневный быт и семья позволяют не сидеть сложа руки – а с детьми тебе автоматически не бывает скучно.

– Как изменился биатлон после вашего ухода?

– Общий уровень опять вырос. Результаты в лыжном ходе стали плотнее, а стрельба ускорилась и в ней чаще рискуют. Теперь спортсмены действуют на стрельбище агрессивнее, а это делает спорт зрелищнее – но и чаще приводит к ошибкам.

– Франциска Пройс думает о завершении карьеры [после Олимпиады-2026]. Когда вы поняли, что чемпионат мира-2012 в Рупольдинге станет для вас последним?

– Для меня это было постепенно. Задолго до ухода из спорта я почувствовала, что эта глава подходит к концу. В Рупольдинге я испытала эмоциональный пик и поняла, что в будущем такого уже не будет. Мне хотелось остановиться, пока я еще оставалась собой. С радостью, гордостью и без сожалений, – сказала Нойнер.

Представляете, это были те золотые времена, когда Магда, пусть и по сговору "лучших подруг", даже не попала в эстафету на ОИ. А сейчас немецкая сборная что... обнять и плакать.
Ответ Razboynick_86
Представляете, это были те золотые времена, когда Магда, пусть и по сговору "лучших подруг", даже не попала в эстафету на ОИ. А сейчас немецкая сборная что... обнять и плакать.
Мысль о постепенной деградации биатлона я уже давно пытался донести до аудитории биатлонного раздела :о))
Ответ Razboynick_86
Представляете, это были те золотые времена, когда Магда, пусть и по сговору "лучших подруг", даже не попала в эстафету на ОИ. А сейчас немецкая сборная что... обнять и плакать.
да это было конечно сюр, говорили что она запорщица эстафет, на них она почему то частенько и бежит так себе и стреляет, а следом в личных гонках побеждает))
Красиво - уйти на пике. Смотришь на некоторых спортсменов, музыкантов, актёров - и не понимаешь, на фига так позориться? Ноту вытянуть не может, труха сыпется, роли всё хуже и хуже, но держится руками и ногами, не оттащить от кормушки. У Нойнер в итоге всё отлично. Умная девушка.
Ответ Голос Губерниева
Красиво - уйти на пике. Смотришь на некоторых спортсменов, музыкантов, актёров - и не понимаешь, на фига так позориться? Ноту вытянуть не может, труха сыпется, роли всё хуже и хуже, но держится руками и ногами, не оттащить от кормушки. У Нойнер в итоге всё отлично. Умная девушка.
Всё-таки спорт и творчество сравнивать некорректно. А она ушла рано, конечно, по-хорошему, надо было в Сочи заканчивать. Но... конфликты в сборной, Хенкель её выдавила. И Нойнер решила, что хватит терпеть, тем более, и так выиграла рекордное на тот момент количество разнообразного золота в истории женского биатлона.
Ответ Razboynick_86
Всё-таки спорт и творчество сравнивать некорректно. А она ушла рано, конечно, по-хорошему, надо было в Сочи заканчивать. Но... конфликты в сборной, Хенкель её выдавила. И Нойнер решила, что хватит терпеть, тем более, и так выиграла рекордное на тот момент количество разнообразного золота в истории женского биатлона.
Хенкель в данном случае - вообще никаким боком. Там Вильхельм всем верховодила. В любом случае, ушла она вовремя. Очевидно было, что это - последние её ОИ, она была ими очень разочарована в плане атмосферы. Но для закрепления её статуса великой последующие 2 сезона были необходимы. Больше уже не имело никакого смысла бегать.

Касаемо же творчества.... почему же некорректно? Если писатель лет 10 тужится и ничего не может путного выдавить, чем он отличается от спортсмена, переставшего показывать результаты? Просто в одном случае - физическая деградация, в другом - творческая.
Жаль конечно что в двадцать пять лет завершила карьеру, могла столько выиграть что никто никогда её результаты не превзошёл бы, а так она оставила для будущих биатлонисток шанс её превзойти
Ответ поколение пепси
Жаль конечно что в двадцать пять лет завершила карьеру, могла столько выиграть что никто никогда её результаты не превзошёл бы, а так она оставила для будущих биатлонисток шанс её превзойти
Превзойдут, конечно. Добавят в программу ОИ какие-нибудь одиночные эстафеты, короткие индивидуалки, большие тройнички, двойные салочки и прыжки с мячиком через ружьё и появятся у нас 45-кратные ОЧ и 178-кратные ЧМ. Да только легенды типа Форсберг, Уле или Нойнер так и останутся настоящими легендами.
