Сергей Чепиков: «Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады. Расстраиваться не стоит, мы еще возьмем медали через 4 года»

Чепиков: биатлонисты Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады.

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что российские биатлонисты могли бы завоевать медали на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в случае допуска.

«Олимпийские игры – значимое событие для болельщиков, все ждут. Я тоже буду смотреть и болеть за российских спортсменов. Болельщикам было бы интереснее следить за биатлоном, если бы были россияне.

Расстраиваться не стоит. Мы еще возьмем олимпийские медали через четыре года. Сейчас Серохвостов и Латыпов, конечно же, боролись бы за медали», – сказал Чепиков.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года. У них не было возможности отобраться на Олимпиаду-2026.