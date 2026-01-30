  • Спортс
  • Сергей Чепиков: «Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады. Расстраиваться не стоит, мы еще возьмем медали через 4 года»
Чепиков: биатлонисты Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады.

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что российские биатлонисты могли бы завоевать медали на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в случае допуска.

«Олимпийские игры – значимое событие для болельщиков, все ждут. Я тоже буду смотреть и болеть за российских спортсменов. Болельщикам было бы интереснее следить за биатлоном, если бы были россияне.

Расстраиваться не стоит. Мы еще возьмем олимпийские медали через четыре года. Сейчас Серохвостов и Латыпов, конечно же, боролись бы за медали», – сказал Чепиков.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года. У них не было возможности отобраться на Олимпиаду-2026.

Я думаю по 3 золота бы каждый взял и ещё по 2 серебра.
Какой Серохвостов? Этот товарищ деградирует не по дням, а по часам
Ответ Nekit2002
Какой Серохвостов? Этот товарищ деградирует не по дням, а по часам
Один в один Большуновская история патовомотивационная ,прошу поразмыслить и понять...
Ответ Рауль Сабирьян
Один в один Большуновская история патовомотивационная ,прошу поразмыслить и понять...
Ну и сравнили.. Господи, даже смешно
Хорошо что за слова отвечать сейчас не придется про борьбу за медали. А через 4 года забудут, что он тут говорил.
Откуда они берутся? Ну ладно Латыпов, он в Пекине взял личную медаль (про мужскую эстафету молчим), но Серохвостов-то с чего бы? Не, я понимаю, что формально за медаль борятся все стартующие, но вряд ли Чепиков именно это имел ввиду
Похоже, Чепиков в этом сезоне биатлон не смотрел или пытается утешить именно таких людей.
Допустим, Латыпов бы еще за что-то боролся на ОИ, например, за попадание в масс-старт. Серохвостов максимум за попадание запасным в сборную.
Серохвостов против Джако, Перро и россыпи норвежцев? Ну-ну. Уважаемый Чепиков, видимо, давно за карьерой Хвоста не следил. Парень очень разболтанный, спорт для него больше развлекуха по настроению. Вместо него Чепиков мог бы выделить того же Карима, Бажина или кого-то из молодёжи, например Саву, но не Данила же! Вообще неправильный пример.
расстраиваться не стоит—это конечно совет на миллион
Уже пустили на ОИ - 2030 или это в стиле Ротенберга - Манилова ?
