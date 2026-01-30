Сергей Чепиков: «Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады. Расстраиваться не стоит, мы еще возьмем медали через 4 года»
Чепиков: биатлонисты Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады.
Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что российские биатлонисты могли бы завоевать медали на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в случае допуска.
«Олимпийские игры – значимое событие для болельщиков, все ждут. Я тоже буду смотреть и болеть за российских спортсменов. Болельщикам было бы интереснее следить за биатлоном, если бы были россияне.
Расстраиваться не стоит. Мы еще возьмем олимпийские медали через четыре года. Сейчас Серохвостов и Латыпов, конечно же, боролись бы за медали», – сказал Чепиков.
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года. У них не было возможности отобраться на Олимпиаду-2026.
Допустим, Латыпов бы еще за что-то боролся на ОИ, например, за попадание в масс-старт. Серохвостов максимум за попадание запасным в сборную.