Йохан-Олав Ботн перенес гастроэнтерит
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн перенес гастроэнтерит.
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн переболел гастроэнтеритом во время предолимпийского сбора в итальянском Лавазе.
Ранее Ботн пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге из-за плохого самочувствия.
«Сейчас моя форма довольно хорошая. Бывают приступы тошноты, но это должно пройти.
Время неудачное. После болезни я успел набрать форму, а потом случился рецидив. Надеюсь, я быстро вернусь к тренировкам и спад будет не слишком сильным», – сказал Ботн.
Болезнь также перенесла девушка Йохана-Олава Каролине Симпсон-Ларсен, выступающая за лыжную сборную Норвегии.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
Судя по неожиданно бурному началу сезона и пене на лице Ботна после гонок (кстати, в Нове-Место она также украшала Паулсена и Невланна - оба приехали с Кубка IBU), нельзя исключить какие-то препараты, но любой гастрит - это часто реакция на стресс, и тут вспоминаем до сих пор до конца не понятную историю смерти Баккена, свидетелем которой он был и которая фактически стала причиной потери им лидерства в Кубке мира.