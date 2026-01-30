Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн перенес гастроэнтерит.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн переболел гастроэнтеритом во время предолимпийского сбора в итальянском Лавазе.

Ранее Ботн пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге из-за плохого самочувствия.

«Сейчас моя форма довольно хорошая. Бывают приступы тошноты, но это должно пройти.

Время неудачное. После болезни я успел набрать форму, а потом случился рецидив. Надеюсь, я быстро вернусь к тренировкам и спад будет не слишком сильным», – сказал Ботн.

Болезнь также перенесла девушка Йохана-Олава Каролине Симпсон-Ларсен, выступающая за лыжную сборную Норвегии.