Йохан-Олав Ботн перенес гастроэнтерит

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн перенес гастроэнтерит.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн переболел гастроэнтеритом во время предолимпийского сбора в итальянском Лавазе.

Ранее Ботн пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге из-за плохого самочувствия. 

«Сейчас моя форма довольно хорошая. Бывают приступы тошноты, но это должно пройти.

Время неудачное. После болезни я успел набрать форму, а потом случился рецидив. Надеюсь, я быстро вернусь к тренировкам и спад будет не слишком сильным», – сказал Ботн.

Болезнь также перенесла девушка Йохана-Олава Каролине Симпсон-Ларсен, выступающая за лыжную сборную Норвегии. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
logoЙохан-Олав Ботн
logoсборная Норвегии
лыжные гонки
Каролине Симпсон-Ларсен
"Гастроэнтерит — это воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Оно вызвано воздействием инфекционных агентов, употребления некачественной пищи или попадания в организм токсинов, лекарственных препаратов или химических веществ".
Судя по неожиданно бурному началу сезона и пене на лице Ботна после гонок (кстати, в Нове-Место она также украшала Паулсена и Невланна - оба приехали с Кубка IBU), нельзя исключить какие-то препараты, но любой гастрит - это часто реакция на стресс, и тут вспоминаем до сих пор до конца не понятную историю смерти Баккена, свидетелем которой он был и которая фактически стала причиной потери им лидерства в Кубке мира.
