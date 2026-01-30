Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене
Опубликовано расписание чемпионата Европы по биатлону-2026.
С 28 января по 1 февраля в норвежском Шушене пройдет чемпионат Европы по биатлону.
Чемпионат Европы по биатлону-2026
Шушен, Норвегия
Расписание турнира
28 января, среда
12:20 – мужчины, индивидуальная гонка / результаты
16:30 – женщины, индивидуальная гонка / результаты
30 января, пятница
12:45 – мужчины, спринт / результаты
16:30 – женщины, спринт / результаты
31 января, суббота
12:50 – мужчины, гонка преследования
15:30 – женщины, гонка преследования
1 февраля, воскресенье
12:40 – мужчины, эстафета
15:45 – женщины, эстафета
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
