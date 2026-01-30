0

Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене

Опубликовано расписание чемпионата Европы по биатлону-2026.

С 28 января по 1 февраля в норвежском Шушене пройдет чемпионат Европы по биатлону. 

Чемпионат Европы по биатлону-2026

Шушен, Норвегия

Расписание турнира

28 января, среда

12:20 – мужчины, индивидуальная гонка / результаты

16:30 – женщины, индивидуальная гонка / результаты

30 января, пятница

12:45 – мужчины, спринт / результаты

16:30 – женщины, спринт / результаты

31 января, суббота

12:50 – мужчины, гонка преследования

15:30 – женщины, гонка преследования

1 февраля, воскресенье

12:40 – мужчины, эстафета

15:45 – женщины, эстафета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
