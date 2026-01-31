Чемпионат Европы по биатлону. Фрей и Жилонн Гигонна победили в гонках преследования, Пфунд и Энафф – 2-е, Кайзер и Шово – 3-и
Норвежец Исак Фрей и француженка Жилонн Гигонна выиграли гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону в Шушене.
Чемпионат Европы по биатлону-2026
Шушен, Норвегия
Гонка преследования
Мужчины
1. Исак Фрей (Норвегия) – 34.44,7 (2)
2. Леонхард Пфунд (Германия) – 16,9 (1)
3. Симон Кайзер (Германия) – 28,1 (2)
4. Мартин Невланн (Норвегия) – 47,8 (1)
5. Гаэтан Патюрель (Франция) – 1.01,8 (5)
6. Дидье Бьона (Италия) – 1.03,9 (3)
7. Артту Хейкинен (Финляндия) – 1.05,1 (4)
8. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 1.12,4 (2)
9. Йонаш Маречек (Чехия) – 1.15,9 (0)
10. Элиаш Зайдль (Германия) – 1.19,4 (2)
11. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.19,9 (3)
12. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.21,8 (3)
13. Лео Карлье (Франция) – 1.25,8 (2)
14. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.36,8 (0)
15. Дамьен Леве (Франция) – 1.38,1 (5)
Женщины
1. Жилонн Гигонна (Франция) – 32.07,5 (1)
2. Селия Энафф (Франция) – 30,6 (2)
3. Софи Шово (Франция) – 38,9 (3)
4. Амандин Менжен (Франция) – 1.43,3 (2)
5. Пола Боте (Франция) – 1.52,4 (2)
6. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.57,0 (2)
7. Эмма Нильссон (Швеция) – 2.23,6 (2)
8. Юлия Кинк (Германия) – 2.30,1 (3)
9. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.49,8 (3)
10. Мартина Трабукки (Италия) – 3.02,1 (4)
Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене