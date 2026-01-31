  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Чемпионат Европы по биатлону. Фрей и Жилонн Гигонна победили в гонках преследования, Пфунд и Энафф – 2-е, Кайзер и Шово – 3-и
11

Чемпионат Европы по биатлону. Фрей и Жилонн Гигонна победили в гонках преследования, Пфунд и Энафф – 2-е, Кайзер и Шово – 3-и

Фрей и Гигонна выиграли гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону.

Норвежец Исак Фрей и француженка Жилонн Гигонна выиграли гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону в Шушене.

Чемпионат Европы по биатлону-2026

Шушен, Норвегия

Гонка преследования

Мужчины

1. Исак Фрей (Норвегия) – 34.44,7 (2)

2. Леонхард Пфунд (Германия) – 16,9 (1)

3. Симон Кайзер (Германия) – 28,1 (2)

4. Мартин Невланн (Норвегия) – 47,8 (1)

5. Гаэтан Патюрель (Франция) – 1.01,8 (5)

6. Дидье Бьона (Италия) – 1.03,9 (3)

7. Артту Хейкинен (Финляндия) – 1.05,1 (4)

8. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 1.12,4 (2)

9. Йонаш Маречек (Чехия) – 1.15,9 (0)

10. Элиаш Зайдль (Германия) – 1.19,4 (2)

11. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.19,9 (3)

12. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.21,8 (3)

13. Лео Карлье (Франция) – 1.25,8 (2)

14. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.36,8 (0)

15. Дамьен Леве (Франция) – 1.38,1 (5)

Женщины

1. Жилонн Гигонна (Франция) – 32.07,5 (1)

2. Селия Энафф (Франция) – 30,6 (2)

3. Софи Шово (Франция) – 38,9 (3)

4. Амандин Менжен (Франция) – 1.43,3 (2)

5. Пола Боте (Франция) – 1.52,4 (2)

6. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.57,0 (2)

7. Эмма Нильссон (Швеция) – 2.23,6 (2)

8. Юлия Кинк (Германия) – 2.30,1 (3)

9. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.49,8 (3)

10. Мартина Трабукки (Италия) – 3.02,1 (4)

Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком много француженок
Пфунд молодчага. А вот что Кайзер 2 гонки подряд выдал 90% - это чудо просто
Пфунда, конечно, пора в основу подтягивать, может, что и получится.
Французская армада
Фрей доминатор конечно, особенно в таком молодом возрасте.
Ответ Сальто в неизвестность
Фрей доминатор конечно, особенно в таком молодом возрасте.
Это вряд ли, скоростных качеств явно не хватает ему
мадемуазели молодцы
У Франции у девушек конечно резерв на 2 головы выше норвежек и немок, тем более шведок и итальянок.
Ответ Грюденфельдер
У Франции у девушек конечно резерв на 2 головы выше норвежек и немок, тем более шведок и итальянок.
Со следующего сезона возможно одно вакантное место в основе освободится, Бреза говорила, что задумывается о завершении, но пока ещё размышляет, да и Ришар что-то не очень, её место в основе тоже шаткое
Рекомендуем