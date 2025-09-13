Бабиков о пользе беговых тренировок: «Хорошие функциональные показатели. В Чайковском я бегу более-менее, не сильно проигрываю сборникам»

Биатлонист Антон Бабиков высказался о пользе беговых тренировок.

Бабиков занял седьмое место в спринте на летнем чемпионате России в Чайковском.

– Если брать реакцию организма на гонку, что скажешь?

– Нормальное рабочее состояние. Еще не проводили серьезной работы, но получилось, в принципе, разложиться так, как хотел. Не хватает, знаете, такого чувства, когда ты работаешь как швейная машинка, когда каждый удар палками четкий. Этого пока нет в движениях, но я очень долго не тренировал биатлон, плечевой пояс пока слабоват, руки не работают так, как обычно. Но ничего, есть время, мы никуда не торопимся.

– Зато ты тренировался как легкоатлет. Уже думаешь о технике бега, подведении к стартам?

– Я всегда об этом думал. Это на самом деле не так сложно анализировать. Тренировочный процесс у циклических видов спорта на самом деле очень похож. И в беге, по сравнению с биатлоном, легче решать какие-то технические задачи. Тренировочный план гораздо проще. Поэтому анализ не составляет большого труда. <...>

– Ты уже сказал, что беговая подготовка сказалась на плечевом поясе в минус. В чем она дала плюс?

– Постоянно были хорошие функциональные показатели. Мы в принципе и зимой очень много бегаем с Александром Логиновым. Многие говорили: «Зачем, зачем?», а для нас это такой легкий вариант поддержания функции. И даже здесь, где достаточно сложная трасса, я бегу более-менее, не сильно проигрываю сборникам, – сказал Бабиков.