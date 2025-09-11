  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Андрей Падин: «Переживал за финишный круг Сливко. Она молодец, что боролась до конца, выжала из себя максимум и победила»
Андрей Падин: «Переживал за финишный круг Сливко. Она молодец, что боролась до конца, выжала из себя максимум и победила»

Тренер Андрей Падин прокомментировал победу Сливко на чемпионате России.

Виктория Сливко с чистой стрельбой выиграла индивидуальную гонку в Чайковском, опередив Наталию Шевченко на 0,8 секунды.

«Переживал за финишный круг Виктории. Прекрасно понимал, что она сегодня не в тех кондициях, в которых обычно находится.

После огневого рубежа я уже выбежал на дистанцию и на последних двухстах метрах кричал ей, чтобы она сделала все возможное и поборолась за победу. Очень рад, что у нее это получилось. Молодец, что боролась до конца, выжала из себя максимум и победила», – сказал Падин в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoВиктория Сливко
logoсборная России жен
logoАндрей Падин
чемпионат России
logoМатч ТВ
