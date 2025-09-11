Йоханнес Дале-Шевдал стал отцом
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал стал отцом.
У трехкратного призера чемпионатов мира и его супруги, экс-биатлонистки Кристины Шевдал, родился сын.
«Привет, маленький Йон! Ты получил имя в честь моего деда. Если ты будешь хотя бы наполовину таким же щедрым, трудолюбивым и добрым, как он, то станешь прекрасным человеком!» – написал Дале-Шевдал.
Фото: страница Йоханнеса Дале-Шевдала в соцсети
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Дале-Шевдала
