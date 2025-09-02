Александр Тихонов: «Бессеберг столько натворил и столько безобразия устроил. Он опозорил и Норвегию, и мировой биатлон в целом»

Александр Тихонов заявил, что Андерс Бессеберг опозорил мировой биатлон.

Норвежец Андерс Бессеберг с 1993 по 2018 год занимал пост президента Международного союза биатлонистов (IBU).

В апреле 2024-го норвежский суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял IBU.

Бессеберг обжаловал вердикт, настаивая на полном оправдании. Апелляционный суд сократил срок наказания на один месяц.

«Я нисколько не сомневался, что так и случится с Бессебергом. Он столько натворил и столько безобразия устроил. Я ему давно говорил, что он опозорил и Норвегию, и мировой биатлон в целом. Они это сейчас признали.

Когда у него спросили на суде, в чем он обвиняет Тихонова, он ответил, что Тихонов создавал много проблем. У меня есть этот протокол. Больше ему сказать было нечего, меня даже норвежцы поддержали в той ситуации.

Случай с Бессебергом – назидание для всех», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.