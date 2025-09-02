  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Бессеберг столько натворил и столько безобразия устроил. Он опозорил и Норвегию, и мировой биатлон в целом»
3

Александр Тихонов: «Бессеберг столько натворил и столько безобразия устроил. Он опозорил и Норвегию, и мировой биатлон в целом»

Александр Тихонов заявил, что Андерс Бессеберг опозорил мировой биатлон.

Норвежец Андерс Бессеберг с 1993 по 2018 год занимал пост президента Международного союза биатлонистов (IBU).

В апреле 2024-го норвежский суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял IBU.

Бессеберг обжаловал вердикт, настаивая на полном оправдании. Апелляционный суд сократил срок наказания на один месяц.

«Я нисколько не сомневался, что так и случится с Бессебергом. Он столько натворил и столько безобразия устроил. Я ему давно говорил, что он опозорил и Норвегию, и мировой биатлон в целом. Они это сейчас признали.

Когда у него спросили на суде, в чем он обвиняет Тихонова, он ответил, что Тихонов создавал много проблем. У меня есть этот протокол. Больше ему сказать было нечего, меня даже норвежцы поддержали в той ситуации.

Случай с Бессебергом – назидание для всех», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoАлександр Тихонов
logoАндерс Бессеберг
logoIBU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам тюрьмы за коррупцию
23вчера, 13:43
Журова о недопуске биатлонистов к Милану-2026: «МОК и IBU показывают друг на друга – «не я виноват»
430 августа, 15:29
Решение по апелляции экс-главы IBU Бессеберга в деле о коррупции вынесут 2 сентября
30 августа, 08:15
Главные новости
Франциска Пройс: «Очень довольна тем, как идет моя подготовка. Я смогла тренироваться в соответствии с планом, серьезных проблем не было»
вчера, 19:33
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам тюрьмы за коррупцию
23вчера, 13:43
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
13вчера, 12:19
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
2вчера, 12:18
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
вчера, 12:18
Ингрид Тандревольд: «Надеюсь, что проблем с сердечной аритмией больше не будет и что мой организм будет функционировать все лучше и лучше»
1вчера, 11:25
Карим Халили: «Мы сейчас соревнуемся все время в России, поэтому летние старты воспринимаются более серьезно, чем раньше»
1 сентября, 19:27
Йоханнес Бо: «Возможно, мы с Тарьеем вернемся, чтобы выступить на Олимпиаде»
501 сентября, 11:43
Фийон-Майе упустил победу на City Biathlon, приветствуя зрителей на финише. Он не заметил, как его догнал Перро
1431 августа, 23:00Фото
Йоханнес Бо после победы в гонке легенд City Biathlon: «Больше всего мне будет не хватать возможности выступать перед тысячами зрителей»
31 августа, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28