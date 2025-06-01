Фийон-Майе о возможной роли знаменосца на Олимпиаде-2026: «Для меня было бы честью нести знамя. Но это не должно быть в ущерб выступлениям»

Кентен Фийон-Майе высказался о возможной роли знаменосца на Олимпиаде-2026.

«Ко мне никто не обращался. Я обсудил это со своей командой, чтобы выработать стратегию, потому что я предполагаю, что буду одним из «номинантов» на роль знаменосца. Для меня было бы честью нести знамя. Однако нужно учитывать график соревнований – это не должно быть в ущерб выступлениям.

Нести флаг означает отправиться на церемонию открытия, провести целый вечер на ногах и поздно вернуться домой. Это создает усталость и определенное давление со стороны СМИ. Нужно также знать, как с этим справиться. Так что я жду информации», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону француз Фийон-Майе .