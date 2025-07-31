Александр Тихонов: «Все виды спорта теряют материально в отсутствие россиян. Пора уже задуматься, что без России не будет ни мира на Земле, ни нормального спорта, интересного болельщикам»

Александр Тихонов заявил, что без России не может быть нормального спорта.

«Я давно говорил, что все виды спорта теряют материально в отсутствие россиян. В лыжных гонках норвежцы тоже заплакали. Они редкие скупердяи, которые готовы удушиться за копейку, а тут ничего не заработали. У них самый большой фонд развития будущих поколений, а все время нищие и готовы шкуру содрать. Водку они продают по 50 долларов за бутылку.

Пора уже задуматься, что без России не будет ни мира на Земле, ни нормального спорта, который будет интересен болельщикам, прессе, телевидению», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов .

В Сингапуре сейчас проходит чемпионат мира по водным видам спорта, где россияне выступают в нейтральном статусе.

«Победа в смешанной эстафете на чемпионате мира по плаванию очень важна. У нас несколько дней были четвертые, пятые, шестые места. Ребятам было непросто после возвращения, но они собрались и все выдали в этом заплыве. Американцы даже не попали в финал. Вон она Россия и сила российского спорта, без которой мировой спорт неполноценен», – отметил Тихонов.