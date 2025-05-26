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Дальмайер показала, как прыгает с парашютом: «Мечта сбылась»

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер рассказала о первом прыжке с парашютом.

Немка опубликовала видео в соцсети 24 мая.

«Прыгнуть из самолета и почувствовать под собой лишь воздух – сегодня эта мечта сбылась.

Ощущение реального полета в воздухе неописуемо. Не знаю, когда я последний раз испытывала такой выброс адреналина», – написала 31-летняя Дальмайер.

Лаура завершила биатлонную карьеру в 2019 году, впоследствии занималась альпинизмом.

Скриншоты: видео на странице Лауры Дальмайер.

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Лауры Дальмайер
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