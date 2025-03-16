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  • Аита Гаспарин о сингл-миксте с Хартвегом: «Мы маленькая страна, и победа на Кубке мира очень важна. Я сильно нервничала, наблюдая за Никласом»
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Аита Гаспарин о сингл-миксте с Хартвегом: «Мы маленькая страна, и победа на Кубке мира очень важна. Я сильно нервничала, наблюдая за Никласом»

Швейцарцы Аита Гаспарин и Хартвег прокомментировали победу в сингл-миксте на КМ.

Аита Гаспарин и Никлас Хартвег выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Поклюке.

«Мы маленькая страна, и победа на Кубке мира очень важна, особенно после чемпионата мира, где мы все время были близки к медалям. Это много значит для нас... Я сильно нервничала, наблюдая за Никласом. У меня все еще дрожь во всем теле, но в то же время я верила, что он сможет это сделать», – сказала Гаспарин.

«Было бы слишком идеально стрелять на ноль всю гонку, поэтому на последней стрельбе обязательно нужно было допустить пару ошибок. Я старался стрелять быстро. Если ты стреляешь быстро, у тебя нет времени на раздумья. Когда начинаешь перезаряжать, все замедляется.

На последней стрельбе у меня начали дрожать ноги. Это довольно сложно, ты бежишь на лыжах на максимуме, приходишь, делаешь перерыв и стреляешь стоя. Ноги дрожали; это было нелегко, но мы положили пули в цель, и теперь мы здесь. Мы выиграли гонку, так что я могу сказать?» – добавил Хартвег.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
logoсборная Швейцарии
logoКубок мира по биатлону
logoНиклас Хартвег
logoАита Гаспарин
logoПоклюка
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