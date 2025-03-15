Эрик Перро: «Условия были тяжелыми. Психологически непросто бороться, когда идет дождь и ты уставший»
Эрик Перро назвал тяжелыми условия в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке.
Французский биатлонист выиграл гонку. На последнем круге он опередил партнера по команде Кентена Фийон-Майе.
«Это было непросто, условия были тяжелыми. Психологически тяжело бороться, когда идет дождь и ты уставший. Сегодня у нас была настоящая борьба на последней стрельбе и последнем круге с моим товарищем по команде Кентеном. Спасибо ему за такую борьбу.
На последнем подъеме я выложился на все сто, чтобы выиграть несколько секунд, потому что в конце это много дает. Моей стратегией было быть впереди до финиша. Это сработало, и я очень рад!» – сказал Перро.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
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