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Эрик Перро: «Условия были тяжелыми. Психологически непросто бороться, когда идет дождь и ты уставший»

Эрик Перро назвал тяжелыми условия в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке.

Французский биатлонист выиграл гонку. На последнем круге он опередил партнера по команде Кентена Фийон-Майе.

«Это было непросто, условия были тяжелыми. Психологически тяжело бороться, когда идет дождь и ты уставший. Сегодня у нас была настоящая борьба на последней стрельбе и последнем круге с моим товарищем по команде Кентеном. Спасибо ему за такую борьбу.

На последнем подъеме я выложился на все сто, чтобы выиграть несколько секунд, потому что в конце это много дает. Моей стратегией было быть впереди до финиша. Это сработало, и я очень рад!» – сказал Перро.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
logoсборная Франции
logoКубок мира по биатлону
logoКентен Фийон-Майе
logoПоклюка
logoЭрик Перро
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