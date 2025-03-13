Яков Фак: «Горжусь, что смог победить на глазах у своих детей. Они всегда спрашивают: «Папа, ты выиграешь гонку?» И я стараюсь изо всех сил»

Словенский биатлонист Яков Фак поделился эмоциями после первой победы за 10 лет.

Фак выиграл короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке. Это девятая победа в его карьере и первая за 10 лет – предыдущая была в масс-старте в Ханты-Мансийске в марте 2015 года.

«Идеальная гонка в не столь идеальных условиях. Думаю, нужно сильно поблагодарить организаторов и всех, кто проявил волю и выдержал эти условия, дождь и все остальное. Я очень счастлив и горжусь собой», – сказал Фак.

У словенского спортсмена три дочки – они впервые увидели его победу.

«Эмоций много. Тем не менее, мне нужно успокоиться. Но я горжусь тем, что смог выиграть гонку на глазах у своих детей. Они всегда спрашивают: «Папа, ты выиграешь гонку?» Я говорю, что это уже не так просто, но я буду стараться. Я всегда стараюсь изо всех сил. У меня не часто получается, но я очень горжусь тем, что сегодня у меня получилось», – добавил Фак.