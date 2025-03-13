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Фак одержал 9-ю победу в карьере и первую за 10 лет, у Лагрейда – 50-й подиум, у Понсилуомы – 13-й

Словенский биатлонист Яков Фак одержал первую победу за 10 лет на Кубке мира.

Сегодня Фак выиграл короткую индивидуальную гонку на этапе в Поклюке. Это девятая победа в его карьере и первая за 10 лет – предыдущая была в масс-старте в Ханты-Мансийске в марте 2015 года. Всего у него 29 подиумов (9-6-14).

Второе место занял норвежец Стурла Хольм Лагрейд. На его счету 50 подиумов (15-21-14).

Третьим стал швед Мартин Понсилуома. Он поднялся на пьедестал в 13-й раз в карьере (2-6-5).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная Швеции
logoМартин Понсилуома
logoКубок мира по биатлону
logoСтурла Хольм Лагрейд
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