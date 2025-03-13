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Дмитрий Губерниев: «Чемпионат России в Златоусте проведут, может быть, в следующем году. Там намоленное место, переполненные трибуны»

Губерниев сообщил, что ЧР по биатлону в сезоне-2025/26 может пройти в Златоусте.

В текущем сезоне чемпионат России проходит в Тюмени и Увате.

«Думаю, чемпионат России в Златоусте будет проведен. Может быть, в следующем году. Там действительно намоленное место, хотя история, может быть, не такая богатая, но совершенно фантастическая. Там всегда переполненные трибуны. Будем надеяться, что в Тюмени и Хантах люди тоже придут, но Златоуст стоит особняком.

Думаю, что в СБР все все прекрасно понимают и точно проведут чемпионат России в Златоусте. Но важно понимать, что не все зависит от них, еще нужно внимание местных властей. Скажу, что Челябинская область движется в биатлоне со страшной силой», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoСоюз биатлонистов России
чемпионат России
logoДмитрий Губерниев
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