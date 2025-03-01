Александр Жуков: «Позиция США важна для МОК и международных федераций. Сейчас во всех видах спорта намечается определенный разворот»

Александр Жуков оценил влияние США в вопросе допуска российских спортсменов.

– Может ли позиция Трампа повлиять на улучшение отношения Международного олимпийского комитета (МОК) к России?

– Конечно, может. Понятно, что позиция США важна для МОК и для всех международных спортивных федераций. И я думаю, что она является важным фактором в вопросе допуска российских спортсменов к участию в отборе к Олимпийским играм 2026 года.

Сейчас во всех видах спорта намечается определенный разворот», – сказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков , чьи слова приводит «Р-Спорт».

Жуков отметил, что отношение МОК к России зависит от изменения политической ситуации.

«Думаю, изменение ситуации в международном спорте связано с политикой. Как только решатся политические вопросы, думаю, и МОК, и международные федерации поменяют отношение к России. Тем более что запрос на это есть. Взять те же зимние виды спорта: хоккей, лыжи, фигурное катание. Все эти соревнования неполноценны без наших спортсменов. Думаю, все ждут сигналов от МОК, чтобы допустить наших спортсменов», – цитирует Жукова ТАСС.