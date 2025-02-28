  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Даниил Серохвостов: «В этом сезоне закупил много лыж, получилось на 1,5 млн рублей. Один раз попробовал проехать на российских – разница существенная»
69

Даниил Серохвостов: «В этом сезоне закупил много лыж, получилось на 1,5 млн рублей. Один раз попробовал проехать на российских – разница существенная»

Серохвостов рассказал, что тратит около 2 млн в сезон на профессиональные нужды.

– В одном из недавних интервью вы рассказывали, что потратили порядка 1,5 млн рублей на лыжи. Сумма кажется огромной.

– В этом сезоне я поменял ростовку лыж, поэтому закупил достаточно много – порядка 25-30 пар. Так и получилась цифра в 1,5 млн. В предыдущие сезоны я тратил на лыжи порядка 1 млн. Это, конечно, дополнительные расходы по сравнению с теми временами, когда лыжи предоставляли партнеры, но что делать.

– Вы используете лыжи европейского бренда. У российских производителей нет достойных вариантов?

– Один раз я попробовал проехать на российских лыжах и понял, что, к сожалению, в ближайшие годы приемлемых вариантов не будет – разница существенная. У нас пока не налажено производство лыж для профессиональных гонок. Знаю, что есть производство лыж для массового спорта, но это другое.

– Помимо лыж, на что еще из необходимого для соревнований вам приходится тратиться?

– На психолога, реабилитолога. На одежду не трачусь, палки покупаю редко. Ложе, винтовки, а также переезды, сборы нам оплачивают регионы или федерация.

– То есть каждый сезон вы тратите на профессиональные нужды 2 млн рублей?

– Думаю, чуть больше двух миллионов.

– Осенью 2024-го ваш коллега Антон Бабиков жаловался на нехватку качественных патронов. Есть такая проблема?

– Да, сейчас не хватает партий, которыми можно стрелять на соревнованиях. Грубо говоря, раньше было 100 партий. Ты их настреливал; несколько партий летели отлично – и ты их забирал себе.

Сейчас осталось пять партий. Приходится выбирать соревновательные патроны из них. И шансов, что попадется удачная партия, стало меньше. Мне повезло, у меня одна партия полетела – отлично работает в любую погоду. Антону, увы, повезло меньше, – сказал биатлонист Даниил Серохвостов

Биатлон, где патроны?! Исследование Sports.ru – как их теперь доставать и сколько стоят

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Ведомости&raquo;
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Серохвостов: «В последний перед отстранением сезон я заработал примерно 20-25 тысяч евро. За следующий сезон в России – столько же»
1828 февраля, 13:35
За 5 минут объясняем, как дела в биатлоне – и нашем, и мировом
2825 февраля, 07:00
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский продолжает лидировать, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
2823 февраля, 20:45
Главные новости
Чемпионат мира среди юношей. Скуг и Таннхаймер выиграли спринты, Роге и Карлье – 2-е
вчера, 17:43
Александр Жуков: «Позиция США важна для МОК и международных федераций. Сейчас во всех видах спорта намечается определенный разворот»
27вчера, 09:13
«Попасть на Олимпиаду будет непросто. Может, если будет wild card для россиян, тогда еще шансы есть». Васильев о лыжниках и биатлонистах
8вчера, 07:18
Дмитрий Губерниев: «Главное сейчас – не спорт. Когда в результате переговоров произойдет то, о чем думает вся планета, тогда российские спортсмены будут возвращаться»
41вчера, 07:08
Дмитрий Губерниев: «Мы привыкли, что у нас в биатлоне работают молчуны. Обычно молчание приводит к тому, что приходят другие люди и начинают говорить»
12вчера, 06:51
Первенство России среди юниоров. Болдырева и Малюгин выиграли сингл-микст, Гатауллина и Соломенников – 2-е
28 февраля, 18:57
Даниил Серохвостов: «Отстранение сказывается на интересе к биатлону. Подходят люди, говорят: раньше смотрели вас, было здорово, а сейчас не то»
2128 февраля, 13:54
Даниил Серохвостов: «В последний перед отстранением сезон я заработал примерно 20-25 тысяч евро. За следующий сезон в России – столько же»
1828 февраля, 13:35
«Сломан палец, но не Андрей». Расторгуев показал фото из больницы
428 февраля, 06:37Фото
Дмитрий Васильев: «Томас Бах – худший президент МОК. Человек положил начало разрушению олимпийского движения»
1527 февраля, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Норвегия и Германия победили в смешанных эстафетах
вчера, 17:30
Чемпионат мира среди юниоров. Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки
27 февраля, 20:42
Первенство России. Федченко и Стребко одержали победы в индивидуальных гонках
27 февраля, 20:04
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
626 февраля, 06:34
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко продолжает лидировать, Наталия Шевченко – 2-я, Смольская – 3-я
2423 февраля, 20:48
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский продолжает лидировать, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
2823 февраля, 20:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
422 февраля, 16:08
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
522 февраля, 15:46
Шашилов о Казакевич: «Для спортсмена сложнее справиться с успехом, нежели с неудачей. Она свой ноль должна через себя пропустить»
20 февраля, 13:18
Депутат Свищев о главе норвежского антидопинга: «Удивительно, что он не знает простых вещей. Либо не понимает, что говорит. Тогда ему нужно срочно обратиться к врачу»
518 февраля, 20:06