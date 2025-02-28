Даниил Серохвостов: «В этом сезоне закупил много лыж, получилось на 1,5 млн рублей. Один раз попробовал проехать на российских – разница существенная»

Серохвостов рассказал, что тратит около 2 млн в сезон на профессиональные нужды.

– В одном из недавних интервью вы рассказывали, что потратили порядка 1,5 млн рублей на лыжи. Сумма кажется огромной.

– В этом сезоне я поменял ростовку лыж, поэтому закупил достаточно много – порядка 25-30 пар. Так и получилась цифра в 1,5 млн. В предыдущие сезоны я тратил на лыжи порядка 1 млн. Это, конечно, дополнительные расходы по сравнению с теми временами, когда лыжи предоставляли партнеры, но что делать.

– Вы используете лыжи европейского бренда. У российских производителей нет достойных вариантов?

– Один раз я попробовал проехать на российских лыжах и понял, что, к сожалению, в ближайшие годы приемлемых вариантов не будет – разница существенная. У нас пока не налажено производство лыж для профессиональных гонок. Знаю, что есть производство лыж для массового спорта, но это другое.

– Помимо лыж, на что еще из необходимого для соревнований вам приходится тратиться?

– На психолога, реабилитолога. На одежду не трачусь, палки покупаю редко. Ложе, винтовки, а также переезды, сборы нам оплачивают регионы или федерация.

– То есть каждый сезон вы тратите на профессиональные нужды 2 млн рублей?

– Думаю, чуть больше двух миллионов.

– Осенью 2024-го ваш коллега Антон Бабиков жаловался на нехватку качественных патронов. Есть такая проблема?

– Да, сейчас не хватает партий, которыми можно стрелять на соревнованиях. Грубо говоря, раньше было 100 партий. Ты их настреливал; несколько партий летели отлично – и ты их забирал себе.

Сейчас осталось пять партий. Приходится выбирать соревновательные патроны из них. И шансов, что попадется удачная партия, стало меньше. Мне повезло, у меня одна партия полетела – отлично работает в любую погоду. Антону, увы, повезло меньше, – сказал биатлонист Даниил Серохвостов .

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