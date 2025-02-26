Дмитрий Губерниев: «Если мы вернемся в биатлон, то в половине этапов Кубка мира участвовать не сможем, потому что эти страны не дадут нам визы»

Губерниев считает, что у российских спортсменов возникнут проблемы с визами.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал допустить россиян и белорусов до квалификации на Олимпиаду-2026.

«Давайте смотреть на ситуацию трезво. Даже если гипотетически Международный союз биатлонистов (IBU ) внемлет рекомендациям МОК, дальше возникает вопрос государств, которые проводят соревнования.

Получается, что мы как минимум в половине турниров принять участия не сможем. Смотрите: Швеция – мимо, Норвегия – мимо, Финляндия – мимо. Франция и Италия – да, Швейцария – может быть, Германия – скорее да, чем нет. Вы же понимаете, что антироссийское лобби как минимум в скандинавских странах очень большое.

Поэтому если мы вернемся в тот же биатлон, то в половине этапов Кубка мира участвовать не сможем, потому что эти страны нам просто визы не дадут. И лыжи — то же самое.

Тут может быть небольшая поправка на то, что в биатлоне наше отсутствие не так заметно, как в лыжах. Может быть, здравый смысл норвежских лыж, которые просто свой уровень теряют на глазах, проснется.

Хотя та же Норвегия на уровне страны россиян просто не пускает к себе. Любых. И о каких соревнованиях мы говорим? Поэтому если возвращение и произойдет, то оно будет половинчатым. Во всяком случае пока», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

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