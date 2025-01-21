Дмитрий Губерниев: «Биатлонистам лыжники не указ. IBU не собирается допускать россиян, будут стоять до последнего»

Губерниев заявил, что IBU до последнего не будет допускать россиян.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск российских спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.

Пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер подчеркнул, что допуск российских и белорусских биатлонистов не рассматривается, и заявления других федераций на это не влияют.

«Биатлонистам лыжники не указ. IBU не собирается допускать россиян, будут стоять до последнего. Они будут последней зимней федерацией, которая допустит россиян к соревнованиям.

Здесь ничего нового. Если в лыжах положительные моменты наблюдаются (хоть и на уровне разговоров), то в биатлоне нет», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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