Дмитрий Губерниев: «Биатлонистам лыжники не указ. IBU не собирается допускать россиян, будут стоять до последнего»
Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск российских спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.
Пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер подчеркнул, что допуск российских и белорусских биатлонистов не рассматривается, и заявления других федераций на это не влияют.
«Биатлонистам лыжники не указ. IBU не собирается допускать россиян, будут стоять до последнего. Они будут последней зимней федерацией, которая допустит россиян к соревнованиям.
Здесь ничего нового. Если в лыжах положительные моменты наблюдаются (хоть и на уровне разговоров), то в биатлоне нет», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших
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